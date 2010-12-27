Матч "Зенит" "Арсенал" закончился победой сине-бело-голубых

Игра завершилась на 93-й минуте со счетом 1-0.

В воскресенье, 10 ноября, в Туле на стадионе "Арсенал" в рамках 16-го тура РПЛ прошла встреча двух команд - петербургский "Зенит" и тульский "Арсенал". По итогу матча сине-бело-голубые одержали победу.

За время матча обе команды играли агрессивно. Владение мячом было приблизительно равным ( 49 % у "Зенита" и 51% у "Арсенала"). По итогу первого тайма команды сыграли вничью.

Первый и единственный гол на 64 минуте забил набадающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. Также сегодня он провел сотую игру в составе "Зенита".

Напомним, что во всех чемпионатах России две команды встретились девять раз. "Зенит" одержал шесть побед, а одну встречу закончили вничью.

В предыдущем матче РПЛ "Зенит" сыграл в ЦСКА. Конечный счет составил 1:1. В групповом этапе Лиги чемпионов "Зенит" проиграл "РБ Лейпцигу" со счетом 0:2.

Фото: ФК "Зенит".