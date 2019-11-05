"Зенит" во второй раз проиграл "РБ Лейпцигу"

Групповой матч Лиги чемпионов закончился для сине-бело-голубых поражением.

Встреча "Зенита" с "РБ Лейпцигом" 5 ноября закончилась поражением петербургского клуба. Сине-бело-голубые уступили со счетом 2:0. Игра прошла в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Игра началась в 20:55 на "Газпром Арене". В течение первого тайма соперники дважды попали в ворота "Зенита", однако судья засчитал только один гол. Первый был отменен, так как футболист "РБ Лейпцига" сыграл рукой. Решение было принято после просмотра видеоповтора VAR. Под конец первого тайма немцам все же удалось открыть счет. Мяч в ворота Михаила Кержакова попал на 46-й минуте, после чего к основному времени добавили еще четыре минуты.

Второй гол в составе немцев в контратаке забил нападающий Марсель Забитцер на 64-й минуте.

На стадион пришло 50452 болельщиков, не все из них смогли попасть на матч вовремя.

Видео: Piter.TV