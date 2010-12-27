Завершился первый тайм в матче "Зенит" – "Арсенал"

Итоговый счет к концу первого тайма составил 0:0.

Сегодня, 10 ноября, в Туле на стадионе "Арсенал" в рамках 16-го тура Российской Премьер Лиги проходит встреча петербургского "Зенита" с местным "Арсеналом". После первого тайма команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во время матча у обеих команд были голевые моменты. На 15 минуте после подачи мяча в штрафную Ракицкий головой без всяких помех пробил прямой в сетку "Арсенала", но голкипер Шамов протащил мяч, а после отбил еще один от Ивановича.

Под конец матча, на 42-й минуте игрок "Арсенала" Ткачев чуть не забил гол со штрафной подачи, мяч пролетел рядом со штангой. После этого удара, через две минуты Сердар Азмун выпрыгнул на линию вратарской после угловой подачи и ударил по мячу, но он пролетел над перекладиной.

Напомним, что в чемпионатах России команды провели вместе девять матчей. Сине-бело-голубые одержали шесть побед, а одна игра закончилась вничью.

В предыдущем матче РПЛ "Зенит" закончил встречу с ЦСКА вничью.

Фото: ФК "Зенит"