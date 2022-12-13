ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Матч в Петербурге закончился счётом 3:2 в пользу москвичей.

Встреча ЦСКА и СКА в первом матче серии финала плей-офф Западной конференции КХЛ завершилась победой москвичей со счётом 3:2. Армейцы потерпели поражение в третьем овертайме.

Со стороны ЦСКА шайбы забросили Максим Мамин, Владислав Каменев и Никита Нестеров. Точными ударами также отличились игроки петербургской команды Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

После игры счёт в серии до четырех побед оказался 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 4 апреля в Северной столице.

Фото: СКА