Мать выпавшего из окна на Большевиков мальчика вышлют из страны

Родители оставили пятилетнего ребёнка в квартире с открытым окном.

В пятницу, 1 июля, около дом № 8 к2 по проспекту Большевиков было найдено тело мальчика. Пятилетний ребёнок выпал из окна пока его родителей не было дома. В результате допроса правоохранители оставили отца под подпиской о невыезде, а мать отправили на родину в Узбекистан. Об этом сообщила "Фонтанка".

Известно, что срок регистрации женщины в РФ давно истёк. Как рассказали родители погибшего мальчика, они ушли на работу и оставили ребёнка в квартире на седьмом этаже с открытым окном. Мальчик выпал, забравшись на подоконник.

Ранее мы сообщили о том, что на станции Парголово маленькому пассажиру дверь электрички зажала руку.

Фото: Piter.TV