Мать случайно опрокинула на четырёхлетнего ребёнка ковш с кипятком

Мальчик находится в тяжёлом состоянии и помещён в реанимацию.

Вечером во вторник, 1 августа, из квартиры одного из домов по улице Солдата Корзуна был госпитализирован четырёхлетний мальчик с термическим ожогом кипятком грудной клетки, ягодицы, спины, промежности и бёдер I, II и III степени. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии и помещён в реанимацию.

Как выяснилось, ожоги пострадавший получил во время купания: его мать перепутала тазы и опрокинула на мальчика ковш с горячей водой.

Ранее мы сообщили о том, что отдыхающий на берегу Екатеригофки получил ожоги второй степени, плеснув бензин в мангал.

Фото: Piter.TV