Омбудсмен сообщила об истощении взятых в заложники в Колпино детей

Предстоит выяснить, может ли она воспитывать детей.

Мать шестерых детей, которых 24 ноября ее супруг взял в заложники, не выходит на связь. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Петербурге Анна Митянина.

Дети сейчас находятся в двух медицинских учреждениях — больнице № 22 и детской больнице имени Филатова. У всех выявили проблемы желудочно-кишечного свойства. Предполагается, что детей плохо кормили.

По информации "78.ru", матери подготовили отдельную палату, однако ее местонахождение неизвестно. После вчерашнего допроса в полиции женщина ушла в неизвестном направлении. Как только она найдется, ее воссоединят с детьми.

Органы соцзащиты и органы опеки составят психологический портрет и социальный статус материи, после чего будет решаться вопрос о том, может ли она заботиться о детях.

Напомним, накануне мужчина взял в заложники шестерых детей в квартире на Пролетарской улице в Колпино. Двое из них являются детьми от брака с ним, четыре ― от прошлого. Супруг выгнал женщину из квартиры, после чего она обратилась в полицию. В результате переговоров мужчина сдался, ему предъявили обвинение.

Фото: Piter.TV