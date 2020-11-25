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СК предъявил обвинение захватившему детей в заложники в Колпино

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Следствие хочет добиться заключения мужчины в СИЗО на время расследования.

Обвинение в незаконном лишении свободы предъявили мужчине, удерживавшему шесть детей в квартире в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Следствие хочет добиться заключения мужчины в СИЗО на время расследования. Уже назначена экспертиза, которая должна оценить психологическое состояние мужчины в момент произошедшего инцидента.

Во вторник, 24 ноября, мужчина выгнал из квартиры жену, а потом заперся в квартире с шестью детьми. Только вечером после уговоров прокурора подозреваемый согласился выпустить детей. По предварительным данным, он является биологическим отцом только двух детей.

Видео: Piter.TV

Теги: заложники, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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