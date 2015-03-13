Вице-губернатор Наталья Чечина посетила многодетную семью Бобровых, в которой воспитываются 13 детей

Наталья Чечина поздравила семью с наступающим Международным днём семьи и вручила подарки.

В преддверии Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина посетила многодетную семью Светланы и Юрия Бобровых, в которой воспитываются 13 детей. В декабре 2024 года Указом Президента РФ Светлане Бобровой было присвоено звание "Мать-героиня". Об этом рассказали в Аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.В.Чечиной.

Во время совместного чаепития многодетная мама поделилась достижениями детей. В семье хранится целая коллекция красных дипломов, грамот, полученных на конкурсах и олимпиадах. Помимо общего и профессионального, почти все дети имеют и музыкальное образование.

Наталья Чечина напомнила, что, начиная с 2025 года, в рамках нового национального проекта "Семья" разрабатываются меры поддержки для молодых и многодетных семей. В вузах создаются комнаты матери и ребенка, увеличивается размер выплат для студенческих семей. На базе районных центров помощи семье и детям открываются пункты проката товаров для новорожденных.

Для многодетных семей в Северной столице предусмотрены единовременные и ежемесячные пособия, компенсационные выплаты, оплата коммунальных услуг за счёт городского бюджета, прием в детские сады в первоочередном порядке, льготное питание для школьников. С 1 июля 2024 года региональный маткапитал предоставляется не только при рождении третьего ребенка, но также на четвертого и каждого из последующих детей. Семьям, в которых воспитываются 7 и более детей, город бесплатно выделяет пассажирский автобус.

Фото: Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.В.Чечиной