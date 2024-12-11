Многодетная мама из Петербурга получила звание "Мать-героиня"

За 33 года брака супруги воспитали 13 детей, многие из которых получили музыкальное образование, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях.

Указом Президента России Светлане Николаевне Бобровой, вырастившей 13 детей, присвоено звание "Мать-героиня" за значительные заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Теперь в Санкт-Петербурге проживают 22 матери, отмеченные государственными наградами за воспитание детей, из них десять удостоены звания "Мать-героиня".

Светлана Николаевна, ранее работавшая на хлебокомбинате, сейчас занимается домом и семьей. Её супруг, Юрий Владимирович, проработал машинистом тепловоза 30 лет и активно занимается волонтерской деятельностью, помогая участникам СВО.

За 33 года брака супруги воспитали 13 детей, многие из которых получили музыкальное образование, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Старшая дочь пошла по стопам родителей и стала многодетной матерью. В 2021 году семье предоставили пассажирский микроавтобус в рамках социальной поддержки, предусмотренной Социальным кодексом Санкт-Петербурга.

Звание "Мать-героиня" в России присваивается матерям, воспитавшим 10 и более детей. Обладатели награды получают денежное поощрение в размере 1 млн рублей, а также ежемесячные выплаты из регионального бюджета.

Кроме того, Указом Президента РФ отмечена еще одна петербургская семья – Андрея Викторовича и Оксаны Вячеславовны Брянских. Супруги удостоены ордена "Родительская слава". За 28 лет брака они подарили жизнь 15 детям – 11 сыновьям и 4 дочерям. В Петербурге 42 семьи награждены орденом или медалью ордена "Родительская слава".

В 2024 году Петербург стал первым регионом России, отменившим плату за детские сады. На каждого ребенка, родившегося в Северной столице, с сентября 2024 года начали вручать "коробки новорождённых" – комплекты необходимых детских принадлежностей.

При рождении третьего и последующих детей предоставляется региональный материнский капитал. Действие программы продлено до конца 2030 года.

Увеличены размеры премий обладателям почетного звания Санкт‑Петербурга "За заслуги в воспитании детей":

– при присвоении почетного звания I степени – 500 тысяч рублей;

– при присвоении почетного звания II степени – 300 тыс. руб.;

– при присвоении почетного звания III степени – 100 тыс. руб.

В городе также предоставляются услуги "социальной няни" для семей участников СВО, в которых воспитываются трое и более детей, один из которых – инвалид.

Фото: Смольный