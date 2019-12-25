Мать погибшей в Петербурге девочки упала в обморок при виде ее трупа

В поисках ребенка участвовал доброволец, который позже обнаружил тело девочки на болотистой территории.

Трехлетнюю глухонемую девочку нашли мертвой в поселке Саперном в Колпинском районе Петербурга. Мать ребенка упала в обморок, когда увидела дочь мертвой, заявил в беседе с 360.ru очевидец.

По словам собеседника издания, девочка росла в многодетной семье. У ее родственников были проблемы со слухом. Она вышла на детскую площадку с братьями, а потом пропала. Позже стало известно, что ребенок ушел в лесополосу.

После исчезновения семья обратилась за помощью в поисках маленькой дочери к соседям и прохожим. Затем приехали полицейские и была организована поисковая операция.

Тело обнаружил где-то около часа ночи. При помощи фонарика. В озере Очевидец.

Сначала мужчина предположил, что это большая кукла. Только разглядев получше одежду, он понял, что перед ним пропавшая девочка, которая была мертва.

СК России по Петербургу возбудил по факту случившегося уголовное дело. В ходе осмотра следов насильственной смерти не обнаружили. Остальные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)