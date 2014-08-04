Суд лишил родительских прав мать из Петербурга, похитившую дочерей в секту

Мать не явилась на суд и теперь не беспокоит семью, однако родственники стали более осторожными.

Суд лишил родительских прав мать, похитившую двух дочерей и пытавшуюся увезти их в секту "Царская империя". Как рассказала "КП-Петербург" бабушка девочек Мария, говорить о завершении истории пока рано, так как решение ещё не вступило в силу. Она отметила, что мать не явилась на суд и теперь не беспокоит семью, однако родственники стали более осторожными.

Напомним, девочки пропали в феврале 2026 года — мать тайно вывезла их в Подмосковье к последователям секты, где детям внушали отказаться от документов и просили записать видеообращение с просьбой не искать их. 19 февраля полиция спасла сестёр до того, как их успели отправить под Ульяновск, где находится основная база "имперцев".

Старшая дочь, которой исполнилось 18 лет, осталась жить с матерью, несмотря на уговоры родных. По словам бабушки, она полностью находится под влиянием псевдопроповедей и вправе сама выбирать, где жить. Младшая же вернулась к привычной жизни, сейчас она живёт с отцом, ходит в школу и постепенно приходит в себя.

Секта "Царская империя" действует более 10 лет. Её последователи верят в скорый конец света, поклоняются иконе певца Игоря Талькова, считают антихристами руководство России и уничтожают документы. Ранее сектой руководил рецидивист, провозгласивший себя старцем Зосимой и последним императором. Недавно силовики задержали новую верхушку, а органы опеки изъяли из секты группу детей, которые не учились и жили в нищете.

Фото: предоставлено "КП"