Мастерская Михаила Аникушина на Вяземском признана памятником

Здание мастерской скульптора Михаила Аникушина, расположенное на Вяземском переулке, официально включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Архитектором мастерской выступил Филипп Гепнер, который при создании проекта черпал вдохновение в идеях знаменитого финского архитектора Алвара Аалто.

В настоящее время здание функционирует как филиал Государственного музея городской скульптуры. В его стенах проходит выставка "В процессе", в рамках которой скульптор Олег Шоров работает над памятником Фёдору Шаляпину прямо в экспозиционном зале. Посетители имеют уникальную возможность наблюдать за созданием четырехметрового монумента в режиме реального времени.

