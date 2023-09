Мастер Чиф теперь в Rainbow Six Siege: Ubisoft представила трейлер с Halo

Разработчики анонсировали кроссовер.

Разработчики компьютерной игры Rainbow Six: Siege опубликовали в социальных сетях трейлер кроссовера с проектом Halo. Известно, что в рамках сотрудничества в мультиплеерном шутере от компании Ubisoft появился Мастер Чиф. Персонаж уже доступен для покупки за кредиты R6 во внутриигровом магазине в качестве элитного скина для оперативника Шеймуса "Sledge" Коудена. В указанный комплект вошел также набор спартанской брони по мотивам игры Halo: Infinite, а также штурмовая кувалда в стиле гравитационного молота Изгнанников. Напомним, что видеофраншизы Halo и Rainbow Six объединяются впервые. Однако каждаая из компьютерных игр уже имели коллаборации с другими IP. В частности, серия Rainbow Six: Siege ранее добавляла скины Рика и Морти, звезд WWE, события по сериалу "Бумажный дом" от Netflix. А Мастер Чиф появлялся в проектах Fortnite и Brawlhalla.

Вышел полноценный трейлер драмы "Май, декабрь" с Натали Портман и Джулианной Мур.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft