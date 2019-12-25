Массовое отключение электричества в центре Гатчины проверяет прокуратура

Гатчина осталась без света утром.

Гатчинская городская прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, которое произошло утром 15 декабря в районном центре Ленинградской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По официальной информации, с 09:20 понедельника АО "ЛОЭСК" произвело экстренное отключение электроснабжения части абонентов в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях. Под ограничение попала центральная часть Гатчины, в том числе объекты социальной инфраструктуры.

В прокуратуре уточнили, что восстановление электроснабжения проводится с привлечением дополнительных бригад и техники. Ход аварийно-восстановительных работ находится на постоянном контроле надзорного органа.

В рамках проверки прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению требований законодательства в сфере электроснабжения, включая своевременность устранения аварии и информирование потребителей. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: pxhere