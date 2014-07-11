Квартирный рейд полиции в Калининском районе выявил 53 мигранта, проживающих незаконно

Две квартиры на проспекте Науки оказались "резиновыми".

Полицейские провели очередной квартирный рейд в поисках "резиновых" помещений и незаконно проживающих в них мигрантов. 11 марта участковые проверили порядка 4,3 тысяч квартир в Калининском районе Петербурга, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Почти 70 полицейских нанесли визит 44 жилым домам и выявили 102 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у участковых сомнения. В паре квартир в домах №17 и 32 по проспекту Науки выявлены факты фиктивной массовой постановки иностранцев на миграционный учет. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется проверка.

После рейда 53 мигранта доставили в полицию для привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее в Ленобласти полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося.

Фото: Piter.TV