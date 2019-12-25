Эксперты прокомментировали массовый мор рыбы в Петербурге

Специалисты взяли пробы и анализы для выяснения причин мора рыбы.

Петербуржцы рассказали в соцсетях о большом количестве мертвой рыбы в реках и каналах.

Так, мертвую рыбу заметили в Фонтанке около Измайловского проспекта, в притоках Невы и в Большой Невке между Сампсониевским и Гренадерским мостами вдоль Петроградской набережной. Очевидцы задались вопросом, происшествие – массовый мор или случайность?

В Росприроднадзоре отметили, что выпуски промышленных стоков в указанных местах отсутствуют, информации о нарушении экологических правил не поступало. Специалисты взяли необходимые пробы и анализы, чтобы узнать причины гибели рыбы.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург