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Эксперты прокомментировали массовый мор рыбы в Петербурге
Сегодня, 14:02
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Эксперты прокомментировали массовый мор рыбы в Петербурге

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Специалисты взяли пробы и анализы для выяснения причин мора рыбы.

Петербуржцы рассказали в соцсетях о большом количестве мертвой рыбы в реках и каналах. 

Так, мертвую рыбу заметили в Фонтанке  около Измайловского проспекта, в притоках Невы и в Большой Невке между Сампсониевским и Гренадерским мостами вдоль Петроградской набережной. Очевидцы задались вопросом, происшествие – массовый мор или случайность? 

В Росприроднадзоре отметили, что выпуски промышленных стоков в указанных местах отсутствуют, информации о нарушении экологических правил не поступало. Специалисты взяли необходимые пробы и анализы, чтобы узнать причины гибели рыбы. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: массовый мор рыбы, петербург
Категории: Лента новостей,

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