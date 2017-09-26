Массовая драка туристов из России и работников Турецкого отеля попала на видео

У каждой из сторон своя версия произошедшего.

В социальной сети ВКонтакте появилось сообщение и видео чудовищной драки в пятизвездочном отеле в Турции, в которой столкнулись отдыхающие из России и персонал гостиницы. По сообщениям автора видео, инцидент произошел 23 сентября в отеле Azura Deluxe Resort в городе Авсаллар.

Очевидцы инцидента сообщают, что инициаторами скандала стали турки, которым не понравилось, что российские туристы хотели подать жалобу на одного из барменов, который испытывал неприязнь к гражданам России. Администрация отеля не пошла навстречу отдыхающим, и завязалась перепалка, которая переросла в драку. В ходе отвратительной потасовки пошли в ход биты, стулья, бутылки.

На опубликованных кадрах видео драка завязалась на улице, затем продолжилась в стенах отеля. Автор видео утверждает, что лично к ней и ее мужу персонал не показывал никакой неприязни. Но и отдыхающие из Екатеринбурга, которые участвовали в драке, не были замечены в агрессивном поведении, или пьянстве.

У администрации отеля своя версия произошедшего. Сотрудники гостиницы утверждают, что зачинщиками скандала были отдыхающие из России.

Напомним, накануне Piter.TV сообщал об убийстве гражданина Белоруссии официантом Турецкого бара.

Видео: ВК;/ [ТЕ] Типичный Екатеринбург