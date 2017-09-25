В Турции официант зарезал туриста из Белоруссии

После закрытия бара официант отказался обслуживать туриста, и завязалась драка.

Турист из Белоруссии Виктор Хладко скончался от ножевых ранений в Манмарисе, на юго-западе Турции.

По сообщениям в местных СМИ, 28-летний Виктор Хладко отдыхал в районе Турунч Манмариса вместе со своей женой. Турист зашел в один из баров и потребовал обслужить его после закрытия. Скандал перешел в драку, в результате которой 17-летний бармен нанес удар ножом для хлеба. Туриста доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, жизнь Хладко спасти не удалось.

Официант задержан. В настоящее время властями Турции решается вопрос о его аресте.

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Видео: YouTube/Metin Peker Dream Arena