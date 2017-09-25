Дочь легендарного хоккеиста задержана по подозрению в убийстве своего отца

По сообщениям в СМИ, хоккеист Виктор Толмачев пролежал больше месяца убитым в своей квартире.

Легендарный хоккеист Виктор Толмачев был найден убитым с ножевыми ранами в своей квартире на востоке Москвы.

Виктор Толмачев 1939 года рождения проживал вместе со своей дочерью 1962 года рождения. По сообщениям в СМИ, соседи по подъезду почувствовали из квартиры неприятный запах и вызвали полицию. В квартире находилась дочь экс-вратаря и тело с признаками разложения, накрытое брезентом. Женщина, дочь Толмачева, была задержана.

Следственное Управление Следственного Комитета России по городу Москве возбудил уголовное дело по статье "Убийство". "По версии следствия, женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в городе Москве, совместно со своим отцом нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте," - сообщается на официальном сайте СУ СК России по Москве.

В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV