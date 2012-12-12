Перебегающие дорогу кабанчики удивили девушку и восхитили соцсети

Видео меньше чем за сутки просмотрели более 200 тысяч раз.

Опубликованное на днях видео взорвало российский сегмент интернета.

Судя по данным видеорегистратора на который и было снято данное видео, действие происходит в городе Бор Нижегородской области, возле поворота в микрорайон Боталово. На видео перед автомобилем на дорогу выскочил кабан, за ним еще один, за ним еще один, еще и еще. Всего 15 кабанчиков цепочкой друг за другом пересекли дорогу и скрылись в лесополосе по направлению к частному сектору.

Это видео набирает популярность и разлетелось по социальным сетям. На популярном видеохостинге оно находится на 20 месте на вкладке в тренде. Но неизвестно, что больше развеселило пользователей наличие кабанчиков на дороге или реакции молодой женщины, которая находилась в это время в авто. Женщина очень эмоционально и радостно удивлялась такому неожиданному препятствию.

Пользователи не поскупились на юморные комментарии, как в адрес кабанчиков, так и в адрес женщины. "Где-то скидки!", "Это они от Астерикса и Обеликса убегают﻿", "Когда спустя 10 лет оторвался от компа и вышел на улицу", "﻿сбои в матрице", - вот только некоторые из них.﻿ Ну а кто-то вообще предложил зациклить видео и считать кабанчиков перед сном.

Видео: YouTube/Аварийный Хайп