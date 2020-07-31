Видео: петербуржцы устроили массовую драку ночью на Васильевском острове

По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.

В ночь с 30 на 31 июля неизвестные устроили массовую драку на Васильевском острове. Конфликт попал на видео.

По предварительным данным, прямо на проезжей части Кадетской линии В.О. выяснили отношения около 12 человек, среди них были мужчины и женщины. До серьезных разборок не дошло, однако на кадрах видно, как горожане толкают друг друга.

На место прибыла полиция, после чего враждующие стороны разняли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали промоутера из автошколы в форме полицейского.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK