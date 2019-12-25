В Петербурге задержали промоутера из автошколы в форме полицейского

Облачение сотрудника ДПС прикупил работодатель девушки.

Петербургские полицейские задержали промоутера в костюме их "коллеги": девушка в форме сотрудника ДПС раздавала листовки от автошколы. Как сообщила "Фонтанка", вечер 30 июля петербурженка провела в полицейском участке.

Промоутера в полицейской форме с настоящими нашивками, фуражке и жезлом в руке заметили у метро "Пионерская". Как выяснилось, креативный подход к раздаче листовок принадлежал работодателю девушки: мужчина рассказал, что купил комплект в "Военторге", и продавцы назвали форму архивной. Однако костюм оказался действующим и попал под административную статью о незаконном ношении форменной одежды.

В участке пожалели и промоутера, и представителя автошколы. С мужчины взяли обещание больше не одевать сотрудников в форму для раздачи листовок.

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Фото: flickr.com