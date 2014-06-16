Массовая авария с автобусом произошла улице Шаврова

На улице Шаврова KIA и Mercedes смяли мусорные баки, позже к ним присоединился автобус. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в Сети.
В пресс-службе "Организатора перевозок" рассказали, что ДТП произошло около половины первого ночи. На кадрах видно, что у KIA сильно подбито левое крыло, у Mercedes и автобуса повреждения рассмотреть сложно.
Информации о пострадавших не поступало. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
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