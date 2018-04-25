Massive Attack закодировали свой культовый альбом в молекуле ДНК

К 20-летию альбома Mezzanine музыканты решили закодировать композиции из этого альбома в ДНК.

Музыканты из легендарной британской группы Massive Attack к 20-летию выхода культового альбома Mezzanine решили сделать невероятное, а именно зашифровать их в молекулу ДНК.

Как сообщает Dazed, музыканты узнали о новых достижениях ученых в области изучения ДНК и решили испробовать это в деле. В этом году исполняется 20 лет с выхода третьего альбома группы Mezzanine, который принес музыкантам международную известность. Среди "визитных карточек" группы и песня Teardrop. Для осуществления своей задумки музыканты пригласили команду профессора Роберта Грасса из Цюрихской компании Turbobeads.

Такой опыт кодирования музыки происходит впервые. Этот метод позволит архивировать музыку в течение сотен тысяч лет. Грасс с ученым Рейнхардом Хекелем перевели цифровое аудио альбома в генетический код. Обычная запись на CD или других классических носителях состоит из "нолей" и "единиц", то биология хранит генетическую информацию в последовательности четырех строительных блоков ДНК: A, C, G и T.

В процессе кодирования альбом был сохранен в 5000 наноскопических стеклянных шариках, невидимых для глаза, и помещен в бутылку с водой. Такой способ хранения информации не имеет ограничения по длительности, сообщают ученые.

По сравнению с традиционными системами хранения данных, хранить информацию в ДНК довольно сложно и дорого. Однако, хранящуюся на ДНК информацию возможно скопировать миллионы раз очень быстро и экономично. Роберт Грасс

Видео и фото: MassiveAttackVEVO