Масштабный водный фестиваль пройдёт в эти выходные в центре Петербурга и в Кронштадте

В эти выходные в центре Петербурга и Кронштадте пройдет масштабный фестиваль "Санкт-Петербург – столица водного туризма".
В программе запланирован карнавал сапсёрфинга, показательные выступления на гидроциклах и красочное пиротехническое шоу.
Участие примут 5 тыс. человек из 70 городов России и 8 стран. В этом году участникам предложили переодеться, в том числе в костюмы Петра Великого. А в Кронштадте в этот день пройдёт фестиваль "Балтийская миля".
Завершится фестиваль в воскресенье. В Петербурге также пройдёт парусная регата и парад речных судов.
6 августа
09:00 – 10:30 Гонка "Фонтанка-CUP" акватория р.Мойки, Фонтанки, Крюкова канала, канала Грибоедова
10:30 – 14:00 Карнавал "Фонтанка-SUP"
10:00 – 22:00 "Балтийская миля – 2022"соревнования на акватории, шоу-заплывы, развлекательная программа Кронштадт, форт Константин
13:00 – 19:00 "Балтийская миля – 2022" Кронштадт, Якорная площадь
7 августа
10:00 – 14:30 Парусная регата "Петровская акватория", Акватория Невы между пляжем Петропавловской крепости и судовым ходом
12:00 – 14:00 Парад речных судов акватория р.Фонтанки, Крюкова канала, р. Мойки
14:30 – 18:00 Парусная регата "Туристская регата", Акватория Невы между пляжем Петропавловской крепости и судовым ходом
19:00 – 22:00 Концерт "Джаз на воде" пляж Петропавловской крепости
22:00 Шоу яхт "Балет на воде" и Гидроцирк – водное экстремальное шоу Акватория р.Невы.
Фото: Piter.TV
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