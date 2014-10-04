Масштабный водный фестиваль пройдёт в эти выходные в центре Петербурга и в Кронштадте

В субботу на доски для сапсерфинга встанут более 5 тыс. человек из разных городов России.

В эти выходные в центре Петербурга и Кронштадте пройдет масштабный фестиваль "Санкт-Петербург – столица водного туризма".

В программе запланирован карнавал сапсёрфинга, показательные выступления на гидроциклах и красочное пиротехническое шоу.

Участие примут 5 тыс. человек из 70 городов России и 8 стран. В этом году участникам предложили переодеться, в том числе в костюмы Петра Великого. А в Кронштадте в этот день пройдёт фестиваль "Балтийская миля".

Завершится фестиваль в воскресенье. В Петербурге также пройдёт парусная регата и парад речных судов.

6 августа

09:00 – 10:30 Гонка "Фонтанка-CUP" акватория р.Мойки, Фонтанки, Крюкова канала, канала Грибоедова

10:30 – 14:00 Карнавал "Фонтанка-SUP"

10:00 – 22:00 "Балтийская миля – 2022"соревнования на акватории, шоу-заплывы, развлекательная программа Кронштадт, форт Константин

13:00 – 19:00 "Балтийская миля – 2022" Кронштадт, Якорная площадь

7 августа

10:00 – 14:30 Парусная регата "Петровская акватория", Акватория Невы между пляжем Петропавловской крепости и судовым ходом

12:00 – 14:00 Парад речных судов акватория р.Фонтанки, Крюкова канала, р. Мойки

14:30 – 18:00 Парусная регата "Туристская регата", Акватория Невы между пляжем Петропавловской крепости и судовым ходом

19:00 – 22:00 Концерт "Джаз на воде" пляж Петропавловской крепости

22:00 Шоу яхт "Балет на воде" и Гидроцирк – водное экстремальное шоу Акватория р.Невы.

Фото: Piter.TV