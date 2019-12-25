Масштабную перекладку теплосетей в Колпино завершили раньше срока

Специалистам удалось завершить прокладку теплосетей в квартале между улицами Павловской, Карла Маркса, Веры Слуцкой и проспектом Ленина на два месяца раньше .

Во вторник, 14 декабря, в пресс-службе ГУП "ТЭК" Петербурга сообщили Piter.tv, что реконструкцию сетей в квартале между улицами Павловской, Карла Маркса, Веры Слуцкой и проспектом Ленина завершили на два месяца раньше срока.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, благодаря новым технологиям увеличивается срок службы трубопроводов, повышается надежность систем теплоснабжения районов.

Так, на участке проложили более 7,5 км гибких сетей, срок службы которых рассчитан на 30 лет. Теплоснабжением обеспечены 104 здания, в том числе 3 детских сада, 5 школ, 15 лечебных учреждений и 64 многоквартирных дома, в которых проживает более 50 тысяч горожан.

Всего до конца 2021 года ТЭК заменит в Колпинском и Пушкинском районах 37 километров ветхих трубопроводов.

Фото: Piter.tv