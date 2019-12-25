Массажистка из Индонезии рухнула замертво после смены в Петербурге

36-летняя сотрудница спа потеряла сознание и умерла в больнице от истощения.

Полгода назад 36-летняя жительница Индонезии приехала в Северную столицу, чтобы обеспечивать семью, и устроилась массажисткой в один из спа-салонов города. Интенсивный график без выходных привел к трагедии: в минувшие выходные женщина обслуживала клиентов несколько часов подряд без единого перерыва на отдых, пишет телеграм-канал Shot.

Сразу после завершения последнего сеанса массажистка прилегла отдохнуть в подсобном помещении, однако, когда попыталась встать, ее сердце не выдержало — она потеряла сознание. Прибывшая бригада скорой помощи экстренно доставила женщину в больницу с диагнозом "острое переутомление", однако, несмотря на усилия реаниматологов, спасти пациентку не удалось — она скончалась спустя 2 часа после госпитализации.

По информации осведомленных источников, гражданка Индонезии была официально трудоустроена в спа-центре Петербурга. Коллеги погибшей отмечают, что в последнее время она часто брала дополнительные смены, стремясь заработать больше денег. Известно, что на родине у женщины остались двое несовершеннолетних детей, для которых она и отправляла заработанные средства.

В момент потери сознания у массажистки наблюдались все признаки критического физического истощения. Медики констатировали, что организм не выдержал нагрузки. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются, родственникам погибшей оказывается необходимая консульская поддержка.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV