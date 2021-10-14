Автомобиль с СВУ, обнаруженный на Киевской улице, принадлежал налетчикам

Двое неизвестных напали на бизнесмена, выхватив у него сумку с 10 млн рублей.

Автомобиль с самодельным зажигательным устройством, обнаруженный на Киевской улице, принадлежал петербургским налетчикам. Об этом 14 октября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 17 часов 12 октября возле бизнес-центра, расположенного у дома №33 по Смоленской улице двое неизвестных напали на бизнесмена, выхватив у него сумку с 10 млн рублей. На кадрах можно увидеть, как один злоумышленник избивал мужчину, в это время напарник забрал сумку с деньгами. Через минуту сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) сделали с парочкой то же самое, что они сделали с бизнесменом. На месте у злоумышленников нашли и изъяли пистолет. Можно предположить, что за налетчиками следили.

Выяснилось, что машина, оставленная на парковке, принадлежит именно налетчикам. На ней они должны были умчаться в счастливое будущее с сумкой денег. Однако план сорвался. Но мужчины подготовились – они заминировали автомобиль на случай тревоги.

Видео: Piter.tv