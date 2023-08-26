Машина опрокинулась в кювет на трассе Петербург - Приозерск

Водитель не пострадал.

На 65-м километре автодороги Санкт-Петербург — Приозерск легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, при этом водитель отказался от госпитализации.

По информации ГУ МЧС России по Ленинградской области, инцидент произошел на 65-м километре автодороги Санкт-Петербург — Приозерск. Легковой автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием на бок.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и выполнили работы по отключению аккумуляторной батареи транспортного средства. В ведомстве пояснили: "Меры были необходимы для исключения возможного возгорания".

Водитель машины, находившийся в салоне во время происшествия, от медицинской помощи и дальнейшей госпитализации отказался.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области