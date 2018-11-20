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Появилось видео того, как депутат Боярский вытаскивал свою машину из снежного плена на Ваське

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Ему помогали очевидцы.

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский приехал в Петербург и застрял в снегу. Его служебную машину пришлось толкать около кафе благотворительного проекта "ДоброДомик" на Васильевском острове, куда он и приезжал. Видео он опубликовал в своем Instagram.

Снега в Петербурге действительно море. Коммунальным службам приходится не просто, водителям и пешеходам тоже. Наберёмся терпения.

Сергей Боярский

Машину из снежного плена вытаскивал сам Боярский, администратор кафе и очевидцы.

Фото и видео: sergeyboyarskiy/ Instagram

 

 

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Теги: депутат боярский, депутат госдумы, много снега, сергей боярский
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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