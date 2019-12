Ожидается, что в неё перейдут некоторые персонажи и актёры из сериалов Netflix.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что Marvel намерен заполучить права на "Защитников" от сервиса Netflix. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

По словам инсайдеров студия Marvel намерена в кратчайшие сроки выкупить права на "Защитников". При этом планируется, что в новый сериал перейдут некоторые персонажи от Netflix.

Кроме того, в проекте Marvel появится с эпизодической ролью в "Капитан Марвел 2".

Фото:защитники/вк