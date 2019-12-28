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Marvel намерен заполучить права на "Защитников"

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Ожидается, что в неё перейдут некоторые персонажи и актёры из сериалов Netflix.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что Marvel намерен заполучить права на "Защитников" от сервиса Netflix. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

По словам инсайдеров студия Marvel намерена в кратчайшие сроки выкупить права на "Защитников". При этом планируется, что в новый сериал перейдут некоторые персонажи от Netflix.

Кроме того, в проекте Marvel появится с эпизодической ролью в "Капитан Марвел 2".

Ранее мы сообщали о том, что Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дэдпула".

Фото:защитники/вк

 

 

Теги: marvel, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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