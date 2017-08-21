На Марсовом поле больше нельзя устраивать митинге без согласования с властями

Губернатор Петербурга подписал постановление, исключающее Марсово поле из перечня гайд-парков.

Глава города Георгий Полтавченко подписал документ, исключающий Марсово поле из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий. В гайд-парках можно проводить митинги и другие акции без согласования с властями города. Достаточно только уведомить администрацию.

В Смольном объяснили эти изменения многочисленными обращениями от муниципалитетов и общественников. По их мнению, нельзя устраивать акции на месте массового захоронения жертв революции, где установлен мемориал. Активисты считают это некорректным.

Кроме Марсова поля в перечень гайд-парков входят Удельный, Полюстровский, Южно-Приморский парки и сад 30-летия Октября.