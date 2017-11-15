Видео: на Ириновском семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

В результате аварии на Ириновском проспекте пострадало семь человек. На улице маршрутный автобус столкнулся с КАМАЗом. Очевидцы сняли место ДТП на видео.

Около часа дня в среду, 15 ноября, на Ириновском проспекте произошла авария с участием маршрутки и грузовика. По данным отдела пропаганды УГИБДД, ПАЗ прилетел в заднюю часть КАМАЗа в 12.40.

После столкновения в больницу увезли 42-летнего водителя автобуса. А также шесть пассажиров: трех женщин и трех мужчин. На месте работали представители экстренных служб. Очевидцы сообщают, что у пострадавших в основном ушибы.

На фото и видео с места аварии видно, что у маршрутки серьезно пострадала передняя часть.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург