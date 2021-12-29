Маршруты 672 и 521 продлили в Ломоносовском и Тосненском районах

В Ломоносовском районе автобусы под номером 672 теперь следуют до остановки "Краснофлотск – Красная горка".

В Ленинградской области маршруты автобусов №№521 и 672 продлили в в Тосненском и Ломоносовском районах. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, маршрут №521 в Тосненском районе с 10 января 2022 года продлили. Ранее он следовал до ПГТ Форносово. Теперь автобусы доезжают до деревни Поги.

В Ломоносовском районе автобусы под номером 672 теперь следуют до остановки "Краснофлотск – Красная горка". Ранее он курсировал из Ломоносова в Краснофлотск. Новый конечный пункт маршрута появился благодаря новой автобусной остановке.

Ранее Ленобласть закупит низкопольные и газомоторные автобусы. Область ежегодно субсидирует приобретения перевозчиков, возмещая 30% стоимости транспорта.

Фото: Piter.tv