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Маршруты 672 и 521 продлили в Ломоносовском и Тосненском районах
Вчера, 23:42
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Маршруты 672 и 521 продлили в Ломоносовском и Тосненском районах

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В Ломоносовском районе автобусы под номером 672 теперь следуют до остановки "Краснофлотск – Красная горка".

В Ленинградской области маршруты автобусов №№521 и 672 продлили в в Тосненском и Ломоносовском районах. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе  регионального правительства.

Так, маршрут №521 в Тосненском районе с 10 января 2022 года продлили. Ранее он следовал до ПГТ Форносово. Теперь автобусы доезжают до деревни Поги.

В Ломоносовском районе автобусы под номером 672 теперь следуют до остановки "Краснофлотск – Красная горка". Ранее он курсировал из Ломоносова в Краснофлотск. Новый конечный пункт маршрута появился благодаря новой  автобусной остановке.

Ранее Ленобласть закупит низкопольные и газомоторные автобусы. Область ежегодно субсидирует приобретения перевозчиков, возмещая 30% стоимости транспорта. 

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, ленобласть, маршруты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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