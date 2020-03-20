Маршрут троллейбуса № 6 изменится до конца августа

По Новороссийской улице от проспекта Энгельса до Институтского проспекта с 20 по 22 августа троллейбусное движение закроют.

В субботу, 20 августа, троллейбус № 6 изменит маршрут из-за ремонта на Новороссийской улице. Об этом рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса".

По Новороссийской улице от проспекта Энгельса до Институтского проспекта с 20 по 22 августа троллейбусное движение закроют. Также движение будет перекрыто с 27 по 29 августа от Институтского проспекта до улицы Карбышева.

В эти периоды троллейбус будет отправляться от остановки "Светлановский проспект" по действующей трассе до остановки "Площадь Мужества".

Ранее петербургскому центру для собак-поводырей удалось спасти тренировочный троллейбус от вандалов. Директор ООО НПО Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Виктория Зырянова рассказала Piter.TV о том, как проходят занятия с животными на общественном транспорте и какие ещё тренажёры планируют установить для хвостатых подопечных.

Фото: Piter.tv

