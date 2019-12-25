Маршрут трамвая №7 продлевается до станции метро "Ладожская"

Маршрут увеличится на 1,3 км.

Маршрут трамвая №7 продлят по Гранитной улице до станции метро "Ладожская". По обновленному маршруту трамвай отправится 6-го октября. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамвай будет следовать по привычному маршруту до Новочеркасского проспекта, затем по Гранитной улице до "Ладожской". На обратному пути конечной остановкой является "река Оккервиль" около улицы Дыбенко.

Кроме того, общественный транспорт будет ходить по новым трамвайным путям.

Для разворота трамваев около "Ладожской" Горэлектротранс уложил специальный трамвайный съезд, который используется для разворота трамваев при отсутствии трамвайного кольца. На маршруте будут задействованы двухкабинные вагоны. пресс-служба "Горэлектротранса".

В конце маршрута водителю нужно будет перейти в другую кабину, а трамвай перестроится на другие пути и начнет движение в обратном направлении.

В 2020-м году маршрут также продлевался. Тогда конечной станцией стала станция "Малая Охта".

Фото: Piter.TV