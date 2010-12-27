Марко Симонович уходит из баскетбольного "Зенита"

Спортсмен продолжит карьеру в другом клубе.

Баскетболист Марко Симонович покидает петербургский "Зенит", заявили 14 июля в пресс-службе команды. Спортсмен продолжит свою карьеру в другом клубе.

Симонович выступал за сине-бело-голубых два года. Вместе с командой баскетболист завоевал бронзовую медаль Единой лиги ВТБ в сезоне 2017/18.

В составе "Зенита" за прошедший сезон Еврокубка баскетболист провел 15 игр, в среднем набирая по шесть очков. Кроме того, в Единой лиге ВТБ за 22,5 минуты на площадке форвард отметился статистикой в 9,8 очка и 3 подбора. За время карьеры в петербургской команде Марко вошел в десятку лучших игроков по проценту трехочковых попаданий в игре.

Также Симонович сыграл все 12 матчей за квалификацию Кубка мира-2019 за сборную Сербии.

За какую команду продолжит играть Марко Симонович – пока неизвестно.

Ранее Piter.TV рассказал, что баскетбольный "Зенит" покинул Джален Рейнольдс.

Фото: basket.fc-zenit.ru