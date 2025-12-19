Маркетплейсы подключат к Роспатенту для проверки прав на товары

Интеграцию в России должны завершить к апрелю 2026 года.

Российским маркетплейсам федеральное правительство предоставит доступ к информационным ресурсам Роспатента для того, чтобы цифровые торговые площадки смогли проверять товары продавцов на нарушения интеллектуальной собственности. Такое заявление сделали чиновники через соответствующий документ. В тексте упоминается о том, что онлайн-площадки получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности. Такое решение властей позволит руководству площадок в онлайн-режиме изучить информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения продукции.

К апрелю 2026 года министерство по экономическому развитию, министерство по промышленности и торговле, а также министерство по цифровому развитию презентуют правительству доклад о проделанной работе в данной сфере. Эксперты считают, что такая мера должна помочь государству в предотвращении оборота контрафактного товара. Нововведение станет частью комплексной стратегии России по формированию безопасной цифровой торговой среды. В пресс-службе Роспатента уточнили, что в будущем маркетплейсы получат возможность быстро находить и блокировать предложения от продавцов, которые нарушают интеллектуальные права, а также оперативнее разрешать споры между продавцами и правообладателями.

