Чиновница взяла нового питомца после гибели предыдущего от инфекции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала взятую из приюта собаку. Об этом чиновница сообщила подписчикам в собственном Telegram-канале. Она опубликовала видео с новым домашним питомцем. На кадрах видно, что животное съедает яблоко. Четвероногого друга назвали Сима.

Доброе утро! И для настроения видео Симы, той самой, которую полгода назад взяли в приюте, поедающей яблоко. Удачного дня. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ранее погибла собака Панди, которую Захарова взяла из приюта 29 ноября 2020 года. На протяжении недели за жизнь животного боролись ветеринары. Питомец находился в стационаре с паравирусной инфекцией. А 12 ноября у чиновницы скончалась собака Ника, которую хозяйка забрала из приюта в 2007 году. Она прожила в семье 14 лет.

Захарова: работа в посольстве США помогала россиянам получить гражданство.

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова