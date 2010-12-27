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Мария Шарапова выбыла из теннисного турнира US Open
Сегодня, 8:53
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Alena_Zinovieva
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Мария Шарапова выбыла из теннисного турнира US Open

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Российская теннисистка уступила испанке со счетом 4:6, 3:6.

Российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из престижного теннисного турнира US Open. Спортсменка уступила сопернице из Испании Карле Суарес-Наварро. По итогам двух сетов счет был 4:6, 3:6. Об этом сообщает пресс-служба состязания.

Поединок между россиянкой и испанкой длился чуть более полутора часов: спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты. Примечательно, что теннисистка из Испании одержала победу в свой день рождения: 3 сентября Карле Суарес-Наварро исполнилось 30 лет.

Напомним, что Мария Шарапова уже побеждала в престижном теннисном турнире US Open. Произошло это в 2006 году.

Ранее мы писали, что Артему Дзюбе предложили сыграть в предстоящем теннисном турнире St. Petersburg Open.

Фото: Instagram / mariasharapova

Теги: us open , мария шарапова , теннисный турнир
Категории: Лента новостей Спорт Мировые новости

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