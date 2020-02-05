Мария Овсянникова: о любимых ролях, театре и пути к мечте

В августе 2022 года в Театре на Литейном состоялся бенефис Марии Цветковой-Овсянниковой.

За плечами актрисы – более 20 потрясающих спектаклей, полюбившихся публике Театра на Литейном. А ещё около 40 ролей кино и 200 работ в качестве актрисы дубляжа. Мы поговорили с Марией о её взгляде на профессию, любимых ролях и пути к мечте.

Как вы поняли, что хотите стать актрисой?

Я родилась в артистической семье. Папа много лет был солистом ленинградского Мюзик-Холла. Мама пела в ВИА, правда, рано оставила сцену. Ей было очень тяжело с двумя маленькими детьми. Я и мой брат Серёжа – тоже поющие актеры. Брат – прима Музыкального театра Карамболь, а я пою везде: в театре, кино, даже в мультфильмах! Так музыка и привела нас на сцену.

С чего началась именно театральная карьера?

Актрисой театра я стала благодаря народному артисту Эрнсту Романову. Он заметил меня на курсах дикторов в 16 лет и пригласил в постановку "Птица говорун". Волей случая мы репетировали именно в Театре на Литейном. Так что после института, когда наш профессор Иван Иванович Благодер предложил пойти в этот театр, у меня никаких сомнений не оставалось. Здесь Александр Галибин взял меня в постановку "С любимыми не расставайтесь" – моя первая большая главная роль, которая многому научила. В первую очередь научила жить на сцене!

А в академии я поступила к мастеру Александру Исакову на музыкальный курс эстрадного отделения драматического факультета. У меня даже не было сомнений поступать куда-то ещё, так как я знала, что все пять лет на курсе буду петь, играть драматические спектакли, и выпускать эстрадные номера - всё это я очень люблю. И я не ошиблась!

Ещё учась в театральной академии, я уже выступала на разных эстрадных площадках, в ресторанах, а также играла в Театре имени Комиссаржевской. Кстати это был классный спектакль - "Близнецы", в котором я там играла. Именно тогда я познакомилась со многими прекрасными артистами и впервые окунулась в театральную жизнь.

Какие роли за эти 20 лет запомнились вам сильнее всего?

Самая первая яркая и любимая моя роль – Мачеха из мюзикла "Золушка". Это была первая музыкальная роль, очень эксцентричная и пластичная. Представьте себе: в момент сольной песни я поднималась под потолок по боковой трубе, висела на одной руке, а потом спрыгивала и допевала песню! Ещё я очень любила спектакль "Бинго", который мы играли на разных площадках Санкт-Петербурга. Режиссёр – мой коллега Александр Цыбульский, который недавно отметил свой 25-летний творческий юбилей в театре, со спектаклем "Поминальная молитва", где я тоже играю и очень люблю свою роль. В "Бинго" же, моя Маша была настолько трогательна и жива, что я как-то заметила на сцене что живу в этом спектакле.

В Театре на Литейном любимые спектакли – "Семейный портрет", "Сон в белую ночь", "(Не)принятый вызов". В таких спектаклях ты и правда живёшь, забывая, что находишься на сцене. А играешь и "как бы играешься" в более характерных ролях, например, в комедиях. Там тоже есть свой азарт и удовольствие.

Возможно, вы с вашими коллегами, часто вспоминаете какую-то роль или историю. Расскажите об этом?

Я часто вспоминаю спектакль "Где мой Париж" Натальи Леоновой по пьесе "Блэз". Казалось бы, комедия положений, простая известная история. Но мне так нравился этот спектакль своей легкостью, флёром, музыкой! У меня была смешная роль: зритель хохотал от души. А те, кто знал, что я нахожусь на сцене абсолютно обнажённой, под белой шалью, во время того, как мой партнёр пишет с меня картину, спрашивал в кассах: "А что, она правда там голая?". Мы с коллегами часто вспоминаем его и смеемся над разными ситуациями, какие были во время этого спектакля.

В театре не всегда всё идёт по плану. Бывали ли у вас такие случаи?

Однажды в спектакле Сергея Морозова "(Не) принятый вызов" с подноса полетели неожиданно стеклянные бокалы. Это было очень красиво, хотя и совершенно не в тему. Началась суета, кто-то носился и убирал осколки, но мы продолжали играть. Никто не запаниковал, мы просто существовали на сцене как в жизни. И зрителя потом писали в отзывах, какая это яркая сцена.

Вообще в каждом спектакле происходят вот такие интересные неожиданные вещи, к которым ты не до конца готов! Этим и интересен театр, что всё происходит здесь и сейчас. Однажды в спектакле "Поминальная молитва" я отвлеклась за кулисами, и в самый последний момент выбежала на сцену. Мой партнёр Валерий Кухарешин задал мне вопрос: "Где ты была?". Он и так должен был произнести эту реплики, но так как мне показалось, что я опоздала на выход, вопрос показался очень грозным, я испытала дикий ужас. С тех пор я никогда не позволяю себе отвлекаться. А ещё в свое время мне нравилось работать на телевидении в прямом эфире, так как это тоже драйв, это здесь и сейчас, и ты вроде бы как не имеешь права ошибиться.

Где сложнее работать, в кино или в театре?

В кино сниматься гораздо сложнее, хоть ты опять-таки играешь определённого персонажа и это не прямой эфир, у тебя есть возможность переписать, переснять. И в кино ты можешь улучшить свою роль, а в театре уже есть так, как есть.

У вас большой опыт дубляжа фильмов и анимации. Это интересная работа?

Я обожаю дублировать мультфильмы и фильмы, постоянно учусь у актёров и актрис, которых озвучиваю. Но, несмотря на мой опыт, я очень сомневающийся человек. Всё время как бы рефлексирую: так ли хорошо спела, сыграла. Однажды, на записи одного крутого сериала "Под подозрением" с Умой Турман, которую я писала, режиссёр мне сказала: "Ты олицетворение настоящей актрисы". "Правда?", - спросила я. Да, не сомневайся", - ответила она. И я расплакалась.

Ещё недавно я занялась тифлокомментированием спектаклей для слабовидящих зрителей. Вроде бы ты не на сцене, но именно от тебя зависит, как воспримут происходящее слабовидящие люди. Они слышат мой голос, я их проводник, и это очень интересно.

Что пожелаете начинающим актёрам?

Во-первых, надо понять, что одного желания всегда мало! Во-вторых, если вы уже начинаете путь в профессию… Не разменивайтесь по мелочам и не забывайте о своей цели, о том, почему вы захотели стать актёром.

Театр для вас – это второй дом?

Дело в том, что без театра я не представляю своей жизни. Театр – это и дом, это и исповедь. Это опыт, это моя вторая семья, это моя жизнь… Иногда мне кажется, что я на сцене по-настоящему живу, то есть именно на сцене я, Маша Овсянникова, живу, а в жизни ношу всё время какую-то маску…

Анастасия Сысоенкова

