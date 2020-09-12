Марина Грачева, которой отрубил руки бывший муж, поделилась с подписчиками видео со свадьбы с новым избранником

Молодожены посетили несколько станций петербургского метро.

Уроженка Серпухова Маргарита Грачёва, которая подверглась домашнему насилию со стороны бывшего супруга, поделилась с подписчиками в Instagram видео со свадьбы с новым возлюбленным Максимом. Девушка повторно вышла замуж чуть больше года назад. Судя по кадрам, молодожены очень счастливы.

Влюбленные прогулялись по центру Петербурга, а также посетили станции метро "Невский проспект" и "Кировский завод".

В подписи под роликом Маргарита поблагодарила всех подписчиков за добрые слова.

Напомним, что бывший муж девушки оказался тираном: он вывез Маргариту в лес, угрожая расправой, а позже отрубил ей кисти рук топором в порыве ревности.

Ранее мы рассказали о том, что Маргарита Грачева снялась в романтической фотосессии на Финском заливе.

Видео: Instagram / margoritka1211