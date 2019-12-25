Мариинский театр запустил продажу именных билетов

Первым спектаклем, на который будут продавать именные билеты станет "Дон Карлос".

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Мариинском театре будут продавать именные билеты. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Известно, что приобрести такие билеты можно будет на официальном сайте театра и в кассах. При покупке необходимо будет назвать или указать в соответствующем поле на сайте свои имя, фамилию и отчество. Отмечается, что при входе необходимо предъявить паспорт.

Первым спектаклем, на который будут продавать именные билеты станет "Дон Карлос".

Ранее мы сообщали о том, что горожане привели в порядок памятник конке у метро "Василеостровская".

Фото:Мариинский театр