Мариинский театр запустил продажу именных билетов

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Мариинском театре будут продавать именные билеты. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Известно, что приобрести такие билеты можно будет на официальном сайте театра и в кассах. При покупке необходимо будет назвать или указать в соответствующем поле на сайте свои имя, фамилию и отчество. Отмечается, что при входе необходимо предъявить паспорт.
Первым спектаклем, на который будут продавать именные билеты станет "Дон Карлос".
Ранее мы сообщали о том, что горожане привели в порядок памятник конке у метро "Василеостровская".
Фото:Мариинский театр
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