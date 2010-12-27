Мариинский театр откроет новый сезон оперой "Царская невеста"

В понедельник, 10 сентября также состоится концерт обладателя премии Grammy, пианиста Даниила Трифонова.

В Мариинском-2 пройдет премьера оперы Н. Римского-Корсакова "Царская невеста" в постановке Александра Кузина. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Главные партии исполнят Станислав Трофимов, Ангелина Ахмедова, Алексей Марков и Михаил Колелишвили.

В этот день также состоится концерт обладателя премии Grammy, пианиста Даниила Трифонова. В программе - Andante favori и Соната для фортепиано № 18 Людвига ван Бетховена, и Соната № 8 Сергея Прокофьева. Во вторник, 11 сентября, музыкант выступит с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Историческая сцена Мариинки откроет сезон 29 сентября. Зрители увидят балет Петра Чайковского "Лебединое озеро". В главных партиях выступят Екатерина Кондаурова, Андрей Ермаков и Тимур Аскеров. Одним из ярких событий этого сезона будет премьера оперы китайского композитора Тан Цзяньпина "А зори здесь тихие" по мотивам повести Бориса Васильева.

Фото: Мариинский театр / ВК.