Мариинский театр впервые показал сценические костюмы XIX века из опер Чайковского

Выставка приурочена сразу к двум круглым датам: 160-летию исторической сцены театра и 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

Выставка расположилась в фойе Новой сцены Мариинского театра. Помимо более 25 сценических костюмов, в экспозицию вошли документы, партитуры, афиши, программки и элементы бутафории XIX–XX веков.

Среди ценных экспонатов особенно выделяются театральные костюмы для оперы "Пиковая дама".

Это платье относится к постановке 1946 года. Художником этого костюма является Григорьев. Интересная деталь: если мы перевернем брошь, приколотую на костюм, то обнаружим дату - 1921 год. В 1921 году была премьера "Пиковой дамы", которую осуществил Александр Бенуа. В молодости он присутствовал на мировой премьере, она его потрясла. Мы можем предполагать, что этот костюм участвовал еще в постановке Бенуа, то есть в следующем году ему будет ровно сто лет