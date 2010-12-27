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Концертный зал Мариинки обновит акустическую систему
Сегодня, 7:48
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lesjasap

Концертный зал Мариинки обновит акустическую систему

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Оборудование появится в конце августа этого года.

В Концертном зале Мариинского театра появится обновленная акустическая система. Об этом стало известно благодаря официальному сайту государственных закупок. На нем размещен заказ на создание акустического домика для учреждения. Проект должен быть размещен к 29 августа 2019 года.

По информации портала, подрядчик обязуется оборудовать несколько транспортных тележек, в которых будут размещены акустические башни и съемные щиты, подвесной потолок, перекатные башни и другие комплектующие детали.

Известно, что на целевое задание выделено чуть более 34 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

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Теги: акустическая система, концертный зал, мариинский театр, сайт государственных закупок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Театры,

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