Мариинская больница начала проверку после жалоб петербуржца на плохое питание

Представитель медицинского учреждения отметил, что из-за распространения индийского штамма коронавируса врачи стараются не перегружать организмы больных едой.

Администрация Мариинской больницы в Петербурге начала расследование после жалобы пациента на ужасное питание. В больнице предположили, что этот случай был разовый, поскольку другие пациенты не жаловались, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Представители больницы обратили внимание, что в инфекционные корпусы еда доставляется готовой. Сотрудники служб регулярно мониторят соцсети на поиск жалоб. Там уточнили, что, в случае реальной проблемы с организацией питания, количество недовольных было бы в разы больше.

Сейчас мы смотрим камеры, пытаемся понять причины произошедшего. Не исключено, что это могло произойти по ошибке санитаров, которые работают в специальных защитных костюмах. сообщили в пресс-службе

Напомним, пациент пожаловался на скудное питание в Мариинской больнице.

Фото: Piter.tv