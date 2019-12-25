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Мариинская больница начала проверку после жалоб петербуржца на плохое питание
Сегодня, 9:56
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Мариинская больница начала проверку после жалоб петербуржца на плохое питание

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Представитель медицинского учреждения отметил, что из-за распространения индийского штамма коронавируса врачи стараются не перегружать организмы больных едой.

Администрация Мариинской больницы в  Петербурге начала расследование после жалобы пациента на ужасное питание. В больнице предположили, что этот случай был разовый, поскольку другие пациенты не жаловались, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Представители больницы обратили внимание, что в инфекционные корпусы еда доставляется готовой. Сотрудники служб регулярно мониторят соцсети на поиск жалоб. Там уточнили, что, в случае реальной проблемы с организацией питания, количество недовольных было бы в разы больше. 

Сейчас мы смотрим камеры, пытаемся понять причины произошедшего. Не исключено, что это могло произойти по ошибке санитаров, которые работают в специальных защитных костюмах.

сообщили в пресс-службе

Напомним, пациент пожаловался на скудное питание в Мариинской больнице.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, мариинская больница, петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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