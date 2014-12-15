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Мантуров сообщил о мерах поддержки жителей Курской области

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По его словам, ежедневно осуществляется контакт с врио главы региона.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о мерах поддержки жителей Курской области. Об этом он рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Мантурова, ежедневно осуществляется контакт с врио главы региона Алексеем Смирновым и ведомствами, которые сформировали свои штабы. Кроме того, проводится работа по эвакуации населения. Вице-премьер напомнил, что жителям Курской области предоставляются выплаты общей суммой 25 тысяч рублей.

Ранее Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область.

Видео: Правительство России

Теги: денис мантуров, курская область, меры поддержки, первый вице премьер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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