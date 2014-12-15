Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о мерах поддержки жителей Курской области. Об этом он рассказал президенту РФ Владимиру Путину.
По словам Мантурова, ежедневно осуществляется контакт с врио главы региона Алексеем Смирновым и ведомствами, которые сформировали свои штабы. Кроме того, проводится работа по эвакуации населения. Вице-премьер напомнил, что жителям Курской области предоставляются выплаты общей суммой 25 тысяч рублей.
Ранее Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область.
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