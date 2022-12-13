Мантуров: российские верфи планируют построить до 2027 года 260 гражданских судов

Глава Минпромторга РФ рассказал о планах по выполнению заказа.

Российский министр по промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о том, что отечественные верфи планируют построить с 2023 по 2027 года 260 гражданских судов в рамках имеющегося заказа. Соответствующей информацией чиновник поделился на оперативном совещании правительства, которое проводится при участии главы государства Владимира Путина.

Это широкая линейка техники различного назначения и дедвейта. Наибольший объем заказов планируется по грузовым судам - таким, как танкеры, контейнеровозы, баржи, буксиры и сухогрузы, в том числе арктического класса. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров объяснил, что общий объем денежных средств по государственной программе обновления российского гражданского флота составит 231 млрд рублей. В бюджете страны уже сейчас заложено на эти цели порядка 10 миллиардов рублей, которые будут выделяться на субсидии. Дополнительно средства пойдут из ФНБ (136 миллиардов), а Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) привлечет с рынка еще около 85 миллиардов рублей. По мнению главы Минпромторга РФ, такая комбинированная схема обеспечит эксплуатантам экономически эффективную лизинговую модель.

Фото и видео: Правительство России